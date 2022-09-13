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Kanye West And Drake Lead 2022 BET Hip Hop Awards Nominations

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Kanye West and Drake are in the lead for the 2022 BET Hip Hop Award nominations.  Drake scored 14 nods and Kanye scored 10 nods, including Hip Hop Artist of the Year.  Meanwhile, Kendrick Lamar scored nine nominations. Other top nominees include Future with eight nods, Cardi B, Baby Keem and J. Cole with six each.

Doja Cat, Latto, Lil Durk, Tems and Young Thug scored three nods.

 

The 17th annual BET Hip Hop Awards, which will be hosted by Fat Joe, will air on BET on October 4th.

 

Check out the full list of nominees below.

 

BEST HIP HOP VIDEO

“D.M.B.” – ASAP ROCKY
“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR
“GOOD LOVE” – CITY GIRLS FEAT. USHER
“HOT SHIT” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK
“LONDON” – BIA & J. COLE
“WAIT FOR U” – FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS
“WAY 2 SEXY” – DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

 

BEST COLLABORATION

“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR
“GOOD LOVE” – CITY GIRLS FEAT. USHER
“HOT SHIT” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK
“JIMMY COOKS” – DRAKE FEAT. 21 SAVAGE
“JOHNNY P’S CADDY” – BENNY THE BUTCHER & J. COLE
“WAIT FOR U” – FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS
“WAY 2 SEXY” – DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

 

BEST DUO OR GROUP

42 DUGG & EST GEE
BIG SEAN & HIT-BOY
BIRDMAN & YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN
BLXST & BINO RIDEAUX
DABABY & YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN
EARTHGANG
STYLES P & HAVOC

 

BEST LIVE PERFORMER

CARDI B
DOJA CAT
DRAKE
J. COLE
KANYE WEST
KENDRICK LAMAR
TYLER, THE CREATOR

 

LYRICIST OF THE YEAR

BABY KEEM
BENNY THE BUTCHER
DRAKE
J. COLE
JACK HARLOW
JAY-Z
KENDRICK LAMAR

 

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

BENNY BOOM
BURNA BOY
COLE BENNETT
COLIN TILLEY
DIRECTOR X
KENDRICK LAMAR & DAVE FREE
TEYANA TAYLOR

 

SONG OF THE YEAR

“BIG ENERGY” – LATTO
“F.N.F. (LET'S GO)” – HITKIDD & GLORILLA
“FIRST CLASS” – JACK HARLOW
“HOT SHIT” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK
“SUPER GREMLIN” – KODAK BLACK
“WAIT FOR U” – FUTURE- FEAT. DRAKE & TEMS
“WAY 2 SEXY” – DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

 

HIP HOP ALBUM OF THE YEAR

 

777 – LATTO
CERTIFIED LOVER BOY – DRAKE
DONDA – KANYE WEST
I NEVER LIKED YOU – FUTURE
IT'S ALMOST DRY – PUSHA T
KING'S DISEASE II – NAS
MR. MORALE & THE BIG STEPPERS – KENDRICK LAMAR

 

HIP HOP ARTIST OF THE YEAR

CARDI B
DOJA CAT
DRAKE
FUTURE
KANYE WEST
KENDRICK LAMAR
MEGAN THEE STALLION

 

PRODUCER OF THE YEAR

ATL JACOB
BABY KEEM
HIT-BOY
HITMAKA
KANYE WEST
METRO BOOMIN
PHARRELL WILLIAMS

 

BEST BREAKTHROUGH HIP HOP ARTIST

BABY KEEM
BLXST
DOECHII
FIVIO FOREIGN
GLORILLA
NARDO WICK
SAUCY SANTANA

 

DJ OF THE YEAR

D-NICE
DJ CASSIDY
DJ DRAMA
DJ KAY SLAY
DJ PREMIER
KAYTRANADA
MUSTARD
NYLA SYMONE
LA LEAKERS: DJ SOURMILK AND JUSTIN INCREDIBLE

 

BEST HIP HOP PLATFORM

BIG BOY'S NEIGHBORHOOD
BREAKFAST CLUB
CARESHA PLEASE
COMPLEX
DRINK CHAMPS
HIPHOP DX
MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME
NPR TINY DESK
VERZUZ

 

HUSTLER OF THE YEAR

50 CENT
CARDI B
DJ KHALED
DRAKE
JAY-Z
KANYE WEST
MEGAN THEE STALLION

 

SWEET 16: BEST FEATURED VERSE

DRAKE – “CHURCHILL DOWNS” (JACK HARLOW FEAT. DRAKE)
J. COLE – “POKE IT OUT” (WALE FEAT. J. COLE)
J. COLE – “LONDON” (BIA & J. COLE)
LIL BABY – “GIRLS WANT GIRLS” (DRAKE FEAT. LIL BABY)
KANYE WEST – “CITY OF GODS” (FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS)
DRAKE – “WAIT FOR U” (FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS)
JADAKISS – “BLACK ILLUMANTI” (FREDDIE GIBBS FEAT. JADAKISS)

 

IMPACT TRACK

“ABOUT DAMN TIME” – LIZZO
“CITY OF GODS” – FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS
“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR
“NOBODY” – NAS FEAT. MS. LAURYN HILL

 

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